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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:42

عبد اللهيان ونظيره الأذربيجاني يؤكدان على تعزيز الآليات الإقليمية

عبد اللهيان ونظيره الأذربيجاني يؤكدان على تعزيز الآليات الإقليمية
وأجرى حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصالا هاتفيا اليوم (السبت) مع "جيحون بايراموف" وزير خارجية جمهورية أذربيجان. وتم خلال هذه المباحثات مناقشة القضايا الثنائية.

وشدد وزير خارجية جمهورية أذربيجان، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني اليوم، على ضرورة تعزيز الحوارات والآليات الإقليمية بعيدا عن تدخلات الدول من خارج المنطقة.

بدوره أكد أمير عبد اللهيان على أهمية تعزيز الآليات الإقليمية لإحلال السلام وتعزيز التقارب في المنطقة، وقال: كلما زاد نشاط صيغ التعاون الإقليمي، ستعود فوادها على الاطراف الاقليمية.

وبينما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعزيز العلاقات الثنائية، أكدا على أهمية زيادة وتعزيز التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في مؤتمر صحفي في يريفان اليوم السبت، إنه تم إحراز تقدم في مفاوضات معاهدة السلام مع جمهورية أذربيجان، وأن أرمينيا وجمهورية أذربيجان تمكنتا من التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ الأساسية للسلام.
رقم : 1096627
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