عبداللهيان: أي تعرض للقوات الإيرانية سيواجه برد قوي

وقال عبداللهيان “بناء على الأخبار المتوفرة لدي حتى الآن، لم يتم إصابة أي من القوات الإيرانية، وطبعاً إذا حدث مثل هذا الحادث فإن رد إيران سيكون صعباً”.



وأضاف “أنا لست رجلاً عسكرياً، لكن الاستراتيجيين العسكريين يعتقدون أن وصول السفن الأمريكية بالقرب من منطقتنا وتوفر هذه السفن ليس نقطة قوة أمريكا، بل يزيد من معدل ضرر هذه السفن في أي احتمال”.



ولفت عبداللهيان إلى أن “إسرائيل هي المجموعة الوكيلة لأميركا، لكن ليس لدينا أي مجموعة وكيلة في المنطقة، وحزب الله هو حركة مقاومة ضد نظام الاحتلال الإسرائيلي، وله هوية مستقلة، وهو لبناني، ولا يتلقى أوامر من إيران، لكن لديه علاقة جيدة مع إيران”.