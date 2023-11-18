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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:53

منظمة التعاون الإسلامي تدين "المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة" التي ترتكبها إسرائيل

منظمة التعاون الإسلامي تدين "المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة" التي ترتكبها إسرائيل
وأدانت المنظمة "جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلاءها للمواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية بداخله، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، وتعتبر ذلك استمرارا لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".

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كما عبرت عن أدانتها "قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة ‎نابلس، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى ‎الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال ‎الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وحذرت ‎ من "التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال ‎الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن مائتي مواطنا ‎فلسطينيا في جميع أنحاء ‎الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وجددت ‎المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، الى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب ‎الفلسطيني".
رقم : 1096675
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