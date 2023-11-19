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الأحد 19 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:50

القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
وجاءت تصريحات السيد الخامنئي خلال زيارته معرض للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، حيث يطلع على طائرة مسيرة باسم "غزة" بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الدائرة هناك، فيما تم الكشف عن  صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي لأول مرة.

وقال السيد الخامنئي "منذ الأول قال الصهاينة أن هدفهم القضاء على حماس والمقاومة ومحاصرتهم لكن مع مرور اكثر من 40 يوم وفي ظل استخدام كافة قدراتهم العسكرية لم يتمكنوا حتى الأن من تحقيق تلك الأهداف".

وأضاف سماحته "على الدول الإسلامية أن تقطع علاقتهم السياسية مع الكيان الصهيوني، على الأقل لفترة محدودة"، مبيناً "لقد كشفت الأوضاع في غزة عن الكثير من الحقائق المخفية لشعوب العالم، ومنها دعم رؤساء الدول الغربية للتمييز العنصري".

وأوضح السيد القائد أنه "يجب على الأمم ألا تنسى الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة تجمعاتها وتظاهراتها، وهزيمة الكيان الصهيوني في غزة هي حقيقة والتقدم ودخول إلي المستشفيات وبيوت المواطنين ليس انتصارًا".

وبين قائد الثورة الإسلامية أن "الانتصار يعني هزيمة الطرف المقابل وهذا لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الأن ولن يتمكن من تحقيق في المستقبل"، لافتاً إلى أن "العمل الأصلي الذي يجب أن تقوم به الدول الإسلامية هو قطع شريان الحياة عن الكيان الصهيوني، حيث عليها أن تمنع وصول الطاقة والسلع لهذا الكيان".
رقم : 1096789
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