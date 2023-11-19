أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

وقالت المصادر اليمنية أن "القوات البحرية اليمنية تنجح في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر، وكان على متنها 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية".



وأضافت المصادر أن "طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية".



وقالت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أمرت أحد سفنها التجارية بالابتعاد عن مضيق باب المندب خوفاً من استهدافها من قبل الحوثيين في اليمن، وذلك بعد تهديد اليمن بضرب أي سفينة صهيونية تقترب من المياه الإقليمية.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في تصريح سابق"إنه سيتم استهداف كل سفينة تملكها أو تديرها دولة إسرائيل"، وذلك ردًا على المذبحة البشعة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.