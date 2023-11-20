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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:24

الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يتراجع من عدة محاور في غزة وشمالي القطاع

الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يتراجع من عدة محاور في غزة وشمالي القطاع
وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت، الأحد، لمسافة 3 كيلو مترات باتجاه الغرب، من مناطق الخضرا وحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي تراجع أيضا من مناطق مفترق “السرايا” ومفترق “ضبيط” في وسط مدينة غزة، كما تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من حي تل الهوا باتجاه شارع الرشيد أقصى غربي مدينة غزة.

كما تراجعت القوات الإسرائيلية من منطقة مفترق “أبو شرخ” في بلدة جباليا شمالي القطاع باتجاه شمال الغرب إلى مفترق “الصفطاوي” في شمالي القطاع، بحسب المصادر نفسها.

وجاء تراجع الجيش الإسرائيلي على وقع اشتباكات عنيفة بين قواته وأفراد المقاومة الفلسطينية في منطقة حي النصر ومحيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط منطقة السرايا وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الأحد، تدمير 29 آلية بعدة مناطق في قطاع غزة، وقتل “عدد كبير” من الجنود الإسرائيليين كانوا متحصنين داخل مبنى جنوب شرق مدينة غزة.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليق على إعلان الكتائب حتى الساعة 19:05 تغ.

وكانت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، عمقت توغلها في مدينة غزة وشمالي القطاع، بحسب شهود عيان.

وقال شهود العيان إن “الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت من منطقة مفترق “التوام”، في بلدة بيت لاهيا، باتجاه مفترق “الصفطاوي”، شمال مدينة غزة، ومنه توجهت إلى مفترق “أبو شرخ” في شمالي المدينة، وهذا الطريق يوصل مباشرة إلى منطقة الفالوجة، وبلدة جباليا، ومنطقة معسكر جباليا”.

وارتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 65 منذ بدء العدوان البري في غزة، وإلى 387 منذ أحداث 7 أكتوبر.
مصدر : وكالات
رقم : 1096938
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