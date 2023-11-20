أنصارالله: احتجاز السفينة ‘‘الإسرائيلية‘‘ هي البداية

وفي تغريدة له مساء الأحد على منصة (X)، قال عبدالسلام: "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني المظلوم وإسنادا للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة، نؤكد أن احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عمليةٌ تثبت جدية القوات المسلحة اليمنية في خوض معركة البحر مهما بلغت أثمانها وأكلافها".



وشدد أن أي حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة، لافتاً بأن عملية اليوم هي البداية.



وأضاف: "يجب على العالم أن يدرك أن جرائم العدو الإسرائيلي في غزة تجاوزت كل حد وانتهكت كل مقدس".



ونوه ناطق أنصار الله، بأنه: "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكداً أن بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة.



وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت مساء اليوم، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.