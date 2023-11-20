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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:32

غوتيريش: حصيلة الضحايا في غزة ‘‘مذهلة وغير مقبولة‘‘

غوتيريش: حصيلة الضحايا في غزة ‘‘مذهلة وغير مقبولة‘‘
وقال غوتيريش في بيان نُشر على موقع للأمم المتحدة الالكتروني: "هذه الحرب تتسبب في عدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين كل يوم، بما في ذلك النساء والأطفال. يجب أن يتوقف هذا. وأكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف: "أشعر بصدمة عميقة إزاء قصف مدرستين تابعتين للأونروا في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة. لقد قُتل (استشهد) وأصيب العشرات من الأشخاص، الكثير من النساء والأطفال، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ في مباني الأمم المتحدة".

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للسلطات القطرية على "كل جهود الوساطة".
مصدر : وكالات
رقم : 1096942
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