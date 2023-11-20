الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:51

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة ‘‘برانيت‘‘ بصاروخي بركان

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة ‘‘برانيت‘‘ بصاروخي بركان
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف ثكنة "برانيت" بصاروخي بركان من العيار الثقيل، مؤكدةً أنه تمّت إصابتها إصابة مباشرة.

ويأتي ذلك في سياق استمرار المقاومة استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية بالأسلحة الملائمة، رداً على عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وكذلك تواصل اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.

وأمس، أعلنت المقاومة استهداف تجمّعات متعدّدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرج "راميم" ومحيط ثكنة هونين، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية. 

وأعلنت المقاومة أيضاً أمس أنّ مقاوميها استهدفوا، ثكنة "يفتاح" وموقع "المالكية" بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى وقوع إصابات فيهما. أمّا موقع "العبّاد" الإسرائيلي، فقد أكدت المقاومة أنها استهدفته بالصواريخ ‏الموجّهة، وأصابت التجهيزات الفنية فيه. 

وكانت المقاومة قد أعلنت استهداف مواقع الاحتلال في: المرج، راميا، جل العلّام، "حانيتا - تبوزينا"، ونقطة ‏الجرداح، إضافةً إلى استهدافها تموضعات وكمائن الاحتلال في خلة وردة، بصورة مباشرة. كذلك استهدفت تجمّعاً لأفراد الاحتلال وآلياته قرب موقع المطلة، بالأسلحة الملائمة.

ومع تصاعد وتيرة المواجهة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، يواصل الإعلام الإسرائيلي إبداء الخشية الإسرائيلية من "الجبهة الشمالية"، مؤكداً أنّ هذه الجبهة هي "تحدٍّ ضخم" للاحتلال، بحيث "لا تتوقّف الهجمات تقريباً طوال اليوم".

وعلّق، العقيد في احتياط الاحتلال الإسرائيلي، كوبي ميروم، أمس، على التصعيد عند الحدود، ووصفه بـ "حرب استنزاف شديدة بوتيرة عالية مع وقوع العديد من الحوادث كل يوم". 

وأكد أنه "بالنسبة لحزب الله، فقد حقّق بعض الإنجازات الكبيرة على مستوى الوعي، مثل 70 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من منازلهم على الحدود الشمالية ومئات الآلاف الذين ما زالوا مهدّدين بالنيران الصاروخية لحزب الله ، حتى خليج حيفا". 
مصدر : وكالات
رقم : 1096944
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
19 تشرين الثاني 2023
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
18 تشرين الثاني 2023
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
18 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان