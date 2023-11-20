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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:32
إطلاق نار على مكتب مسؤول عراقي رفيع في كركوك
وذكرت شبكة «رووداو» الإعلامية أن السيارة التي أطلقت النار «لاذت بالفرار»، مشيرةً إلى أن نائب رئيس مجلس النواب طالب القوات الأمنية في كركوك بالعثور على منفذي العملية. ونقلت الوكالة عن عبد الله القول إن «الهجوم لن يثنينا عن خدمة جميع مكونات كركوك».
مصدر :
وكالات
رقم :
1096959
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