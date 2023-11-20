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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:36

ترامب يتفوق على بايدن بفارق ضئيل في مواجهة انتخابية 2024

ترامب يتفوق على بايدن بفارق ضئيل في مواجهة انتخابية 2024
ويشير استطلاع جديد إلى أن عددًا أكبر بكثير من الناخبين يثقون بالرئيس السابق ترامب في التعامل مع الأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية الأميركية، مقارنة بالرئيس بايدن، حيث تعاني الولايات المتحدة من أزمة مهاجرين تاريخية.

وسأل استطلاع نشرته “فوكس نيوز” المشاركين في الاستطلاع عمن سيتعاملون بشكل أفضل مع الهجرة وأمن الحدود، وقال 50% إنهم يفضلون ترامب، بينما قال 27% إنهم يختارون بايدن، واختار 7% الاثنين معا بلا أفضلية، و16% رفضوا الاختيار.

ويعتقد المشاركون أيضًا أن ترامب أفضل فيما يتعلق بالاقتصاد بفارق 21 نقطة. كما وجد الاستطلاع أن ترامب سيتعامل بشكل أفضل في الحرب بين إسرائيل وحماس، والعلاقات الخارجية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، وذلك بفارق نقطة واحدة فقط. وكان بايدن متقدما في سياسة الإجهاض وتغير المناخ.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة مواجهة أزمة المهاجرين التي دخلت الآن عامها الثالث. ودخل أكثر من 249,000 شخص أميركا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس السابق ترامب يتفوق على الرئيس بايدن بفارق ضئيل في مواجهة انتخابية محتملة عام 2024.

وأظهر استطلاع “ياهو نيوز ويوجوف” أن ترامب يتفوق بنقطتين على الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المحتملة، حيث يتقدم على بايدن بنسبة 44% مقابل 42%. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 9% من المشاركين غير متأكدين لمن سيصوتون، وقال 5% آخرون إنهم لا يخططون للتصويت.
مصدر : وكالات
رقم : 1096960
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