كنعاني: إيران على عكس أميركا.. ليس لديها وكلاء في المنطقة

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ فصائل المقاومة في المنطقة ليست تحت قيادة إيران، مضيفاً أنّه على عكس الولايات المتحدة التي تقود حلفائها، فإنّ إيران ليس لديها قوات تحت قيادتها أو وكلاء في المنطقة.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ اتهام إيران بوقوفها خلف توقيف سفينية إسرائيلة في البحر الأحمر، سببه تخبّط الكيان الصهيوني في الظروف الحالية السيئة وبهدف التشويش على هزيمته، وبالطبع "لا فائدة من هذه الأكاذيب".



وعاد وأكّد أنّ إيران حذّرت سابقاً من أن مواصلة دعم أميركا للإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ستعقبه بالضرورة ردة فعل من أبناء المنطقة.



وتابع أنّه في حال عدم وقف العدوان على غزة لن تبقى قوى المقاومة وشعوب المنطقة مكتوفة الأيدي، وقد تم تحذير الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الداعمة لها مراراً، مؤكّداً أنّ الأمر لا يتوقّف على شعوب المنطقة فهناك أيضاً رفض عالمي من استمرار العدوان الأميركي على غزة.



كنعاني: الاحتلال قادر على سفك دماء الأبرياء لا مواجهة المقاومة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنّ الكيان الصهيوني ارتكب الكثير من جرائم الحرب المعادية للإنسانية في غزة، ويتوجب على المحكمة الجنائية الدولية متابعة هذه الجرائم ومحاسبته.



وفي معرض الرد على سؤال هل يمكن للكيان الصهيوني أن يقضي على حماس، قال كنعاني إنّ هذا الكيان أثبت أنّه قادر على سفك دماء الأبرياء وارتكاب إبادة جماعية وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز اللجوء، لكنّه لم يثبت أنّه يستطيع مواجهة المقاومة في المنطقة، مؤكّداً أنّ الاحتلال لم يتعلّم من دروسه السابقة، وكذلك الولايات المتحدة لم تتعلّم من دروسها في المنطقة.



وشدّد على أنّ نتنياهو ليس رجلاً للحرب ولا للسلام، والجرائم اليوم تقع على عاتقه.



وأضاف: "في يوم الطفل العالمي لا يسعنا إلا أن نحيّي أرواح 5 آلاف طفل من غزة، والآلاف الآخرين ممن خسروا عوائلهم ويعيشون في ظروف صعبة وغير إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".



كذلك، تطرق كنعاني في حديثه إلى معرض إنجازات القوة الجوفضائية في حرس الثورة وتوقيته، مؤكّداً أنّ هدف المعرض هو استعراض إنجازات إيران العسكرية الأخيرة في هذا المجال، ورسالته وصلت لمن يجب أن تصل إليهم.



وقبل يومين، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ مصير الحرب الإسرائيلية على غزة "ستحدّده فصائل المقاومة".



وقال أمير عبد اللهيان حينها، إنّ "إسرائيل تمثّل الولايات المتحدة بالوكالة، لكننا لا نملك أيّ مجموعة تمثّلنا بالوكالة في المنطقة".