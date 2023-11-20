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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:05

من هو رامي أونغر مالك السفينة الإسرائيلية المحتجزة باليمن؟

من هو رامي أونغر مالك السفينة الإسرائيلية المحتجزة باليمن؟
أبراهام (رامي) أونغر (ولد عام 1947) هو رجل أعمال إسرائيلي يعمل في مجال استيراد السيارات والشحن والعقارات. نشأ أونغر في عائلة في شمال تل أبيب ، وهو ابن شالوم أونغر. درست في مدرسة داخلية في المملكة المتحدة. خدم في الجيش الإسرائيلي في سلاح الاتصالات.

إلى جانب تجارة السيارات، يعد أونغر أيضًا مالك شركة Ray Shipping، وهي شركة شحن تمتلك حوالي 100 سفينة لنقل المركبات وتتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. لدى Unger أيضًا شركات عقارية في "إسرائيل" وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية. وهو شريك في صندوق الاستثمار العقاري “فير” الذي يديره شلومو جروبمان.

حيث يستورد العلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا من خلال وكالة تيليكار للسيارات التي يملكها، والتي تستورد أيضا علامتي سيارات سانج يونج ودايهاتسو. ويقدر حجم أعمال الوكالة بحوالي 2 مليار شيكل سنويا.

وقام بشراء السفن البحرية، وبنى سفناً ضخمة في بولندا وكرواتيا وفيتنام، وقام بتأجيرها لشركات السيارات في جميع أنحاء العالم من خلال شركة الشحن التي يملكها، وهي شركة Ray Shipping.

في 19 نوفمبر 2023 ، خلال معركة طوفان الأقصى، أعلنت القوات لمسلحة اليمنية عن تمكنها من السيطرة على سفينة تجارية إسرائيلية، وهي سفينة من أسطول أونغر، بحسب تهديدات وجهها اليمنيين للسفن والأصول الإسرائيلية في البحر الأحمر وأي مكان تطال أيدي قواتهم.

ومن المعروف أن أونغر يتمتع بعلاقات سياسية واسعة النطاق ويُطلق عليه غالبًا لقب “رجل أعمال السياسيين”، وهي العلاقات التي أدت إلى ارتباط اسمه بقضيتين رئيسيتين: الأولى هي قضية عيزر وايزمان، والتي تبين فيها أنه في منتصف الثمانينات، عندما كان وايزمان وزيراً في حكومة الإحتلال. قام أونغر بتحويل 27000 دولار إليه على دفعات شهرية صغيرة. وبعد سنوات، أدت هذه القضية إلى استقالة وايزمان من منصب الرئيس. أما القضية الثانية فتتعلق بالتسجيلات السرية التي قامت بها شولا زاكين لإيهود أولمرت، والتي تبين منها أنه كان من المفترض أن يقوم أونغر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار إلى زاكين كل شهر حتى لا تشهد ضد أولمرت. وظهر اسمه أيضًا في محاكمة نوشي دانكنر، بعد قرض بقيمة 20 مليون شيكل قدمه له أونغر.

وفي عام 2013، عندما كان كوهين نائبا لرئيس الموساد، تدخل لصالح أونغر في نزاع تجاري وقانوني اندلع بين أنغر ومايكل ليفي، الذي كان مستوردا لشركة كيا إلى "إسرائيل" لمدة 12 عاما، حتى نهاية عام 2007.
رقم : 1096973
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