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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:13

الصين: على العالم التحرك لوقف الأزمة الإنسانية في غزة

الصين: على العالم التحرك لوقف الأزمة الإنسانية في غزة
وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين: "فلنعمل معًا لتهدئة الوضع في غزة سريعًا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

وأضاف أمام الدبلوماسيين أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشّف في غزة"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية".

وشدّد على أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة".

وقال وانغ إن "الصين صديقة وشقيقة جيدة للدول العربية والإسلامية"، مضيفًا أنها "دافعت بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمت بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة".

يُذكر أنّ الوفد العربي يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

وتأتي زيارة الوفد الوزاري العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكّلة من القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب على غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.
رقم : 1096977
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