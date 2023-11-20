الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:21

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعَي مشاة إسرائيليَين في محيط موقع الضهيرة ومثلث الطيحات

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعَي مشاة إسرائيليَين في محيط موقع الضهيرة ومثلث الطيحات
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏    
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 تجمع مشاة اسرائيليًا في محيط موقع الضهيرة بالقذائف  المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.  ‏

‏﴿‏‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 20-11-2023 م  ‏‎  ‎
‏06 جمادى الأول 1445 هـ
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، عن استهدافها تجمع مشاة إسرائيليًا في مثلث الطيحات بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية، محققة فيه إصابات مباشرة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية: 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 
صدق الله العلي العظيم 
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30)  من ظهر يوم الاثنين 20-11-2023  بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ 
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ 
الاثنين 20-11-2023 م  ‌‎  ‎ 
 ‏06 جمادى الأول 1445 هـ
 
رقم : 1096980
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
19 تشرين الثاني 2023
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
18 تشرين الثاني 2023
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب