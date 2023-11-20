المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعَي مشاة إسرائيليَين في محيط موقع الضهيرة ومثلث الطيحات

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 تجمع مشاة اسرائيليًا في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 20-11-2023 م
06 جمادى الأول 1445 هـ
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، عن استهدافها تجمع مشاة إسرائيليًا في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية، محققة فيه إصابات مباشرة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ظهر يوم الاثنين 20-11-2023 بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 20-11-2023 م
06 جمادى الأول 1445 هـ