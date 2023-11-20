المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعَي مشاة إسرائيليَين في محيط موقع الضهيرة ومثلث الطيحات

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 تجمع مشاة اسرائيليًا في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‏‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 20-11-2023 م ‏‎ ‎

‏06 جمادى الأول 1445 هـ

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، عن استهدافها تجمع مشاة إسرائيليًا في مثلث الطيحات بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية، محققة فيه إصابات مباشرة.



وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ظهر يوم الاثنين 20-11-2023 بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 20-11-2023 م ‌‎ ‎

‏06 جمادى الأول 1445 هـ

