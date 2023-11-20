الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:06

سلسلة اعتقالات بالضفة تشمل 50 مواطنا بينهم 13 عاملا من غزة

سلسلة اعتقالات بالضفة تشمل 50 مواطنا بينهم 13 عاملا من غزة
فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 21 مواطنا من مدينة الخليل، وهم:
الأشقاء حامد وحسن خالد القواسمي، وبشار ومحمد عرفات القواسمي، ومكرم أكرم إسحق أبو داود، وأنس وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وأيوب أنور القواسمي، وعبد القواسمي، ونور الدين القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي، وصلاح نعيم القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وأنس زغير، ومصعب زغير.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بلال فالح رشايدة (31 عاما) من قرية الرشايدة، وإبراهيم سليمان العمور ونجله معاذ، وعماد خليل العمور (50 عاما)، ونجله محمد (30 عاما) من بلدة تقوع، وسامي إبراهيم الهريمي (19 عاما)، من أبو انجيم.
ومن رام الله، اعتقلت الطالبة الجامعية دانيا حناتشة من منطقة رام الله التحتا، وعدي الطويل (20 عاما) من قرية دير ابزيع غربا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد شاهر عازم، وسلمان معين كساب، وشهاب محمود عيسى، ورامز سامر موسى من قرية قريوت جنوبا. ومن طوباس اعتقلت الشاب إسلام عاطف بني عودة (19 عاماً)، على حاجز تياسير شرقا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والمواطن عصام فقهاء من ضاحية شويكة شمالا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد زغير. ومن أريحا المواطن شاكر أحمد شاكر براهمة (47 عاما)، وهو مريض بالسرطان.
رقم : 1096988
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
19 تشرين الثاني 2023
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
18 تشرين الثاني 2023
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب