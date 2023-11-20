سلسلة اعتقالات بالضفة تشمل 50 مواطنا بينهم 13 عاملا من غزة

فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 21 مواطنا من مدينة الخليل، وهم:

الأشقاء حامد وحسن خالد القواسمي، وبشار ومحمد عرفات القواسمي، ومكرم أكرم إسحق أبو داود، وأنس وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وأيوب أنور القواسمي، وعبد القواسمي، ونور الدين القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي، وصلاح نعيم القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وأنس زغير، ومصعب زغير.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بلال فالح رشايدة (31 عاما) من قرية الرشايدة، وإبراهيم سليمان العمور ونجله معاذ، وعماد خليل العمور (50 عاما)، ونجله محمد (30 عاما) من بلدة تقوع، وسامي إبراهيم الهريمي (19 عاما)، من أبو انجيم.

ومن رام الله، اعتقلت الطالبة الجامعية دانيا حناتشة من منطقة رام الله التحتا، وعدي الطويل (20 عاما) من قرية دير ابزيع غربا.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد شاهر عازم، وسلمان معين كساب، وشهاب محمود عيسى، ورامز سامر موسى من قرية قريوت جنوبا. ومن طوباس اعتقلت الشاب إسلام عاطف بني عودة (19 عاماً)، على حاجز تياسير شرقا.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والمواطن عصام فقهاء من ضاحية شويكة شمالا.



ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد زغير. ومن أريحا المواطن شاكر أحمد شاكر براهمة (47 عاما)، وهو مريض بالسرطان.