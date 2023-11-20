الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:47

اقرار صهيوني بعجز تل ابيب عن فتح جبهة جديدة مع اليمن

اقرار صهيوني بعجز تل ابيب عن فتح جبهة جديدة مع اليمن
وكان جيش العدو أقر باحتجاز البحرية اليمنية سفينة تجارية اسرائيلية كانت في رحلة بين تركيا والهند زاعماً أنه لا يوجد بين طاقمها اسرائيليين.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنَّه تنفيذاً لتوجيهات قائد انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وانطلاقاً من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم نفذت عملية عسكرية في البحر الاحمر تمثلت بالسيطرة على سفينة اسرائيلية.

وتعليقا على سيطرة القوات المسلحة اليمنية على سفينة صهيونية ردا على العدوان الصهيوني على غزة، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي الموشكي “كنا ننتظر هذا اليوم لننال من العدو ومن يقفون معه ولن نألو جهدا في مؤازرة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف اللواء الموشكي “نحن مع الشعب الفلسطيني وما دام العدو الصهيوني مستمر في جرائمه وقتل أبناء فلسطين فنحن مستمرون في الوقوف بوجه العدو الصهيوني”. وتابع “سنتعامل مع الأهداف في الأراضي المحتلة وخارجها بقدر ما لدينا من إمكانيات وبقدر ما نستطيع، مؤكدا أن موقف الجمهورية اليمنية واضح وصريح، لن نحيد عنه حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وشدد الموشكي على أن السفن الإسرائيلية أهداف مشروعة لنا في أي مكان ونحن حذرنا مسبقا ولن نتردد في التنفيذ إطلاقا.

من جهته، قال قائد لواء الدفاع الساحلي العميد الركن بحري محمد القادري “نحن في جاهزية كاملة وأعدينا العدة اللازمة ونطمئن شعبنا اليمني بأن قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية”.

وأضاف القادري “نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي”.

وأكد أن “لدينا الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي التطورات وبأعيرة ومديات مناسبة ونستطيع توجيه الضربات في أي وقت أو مكان نختاره”.

وجدد القادري تحذير القوات البحرية والدفاع الساحلي من أي تدخل أجنبي في مياهنا الإقليمية أو جزرنا اليمنية، وسيكون هناك الرد المناسب وسيكونون هدفا مشروعا لنا.
رقم : 1097005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
19 تشرين الثاني 2023
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
18 تشرين الثاني 2023
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب