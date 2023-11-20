كواليس احتجاز السفينة 'الإسرائيلية' في باب المندب

​​​​​​ونقلت شبكة "ان بي سي نيوز" الامريكية عن مصادر قولها بأن طائرة مروحية تابعة لقوات صنعاء حلقت فوق السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" اثناء ابحارها قرب باب المندب وتم انزال قوات للسيطرة عليها.



وفي هذا الصدد قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي إن القوات اليمنية نفذت عملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية انتصارا لمظلومية غزة، ودفاعا عن الشعب الفلسطيني، مضيفا أن اليمنيين ما زالت لديهم خيارات كثيرة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.



وأشار البخيتي إلى ان هنالك دلالة على نجاح العملية اليمنية من الناحية العسكرية و الاستخبارية بعد ان اعترف الكيان الصهيوني بان تلك السفينة عائدة لرجل اعمال اسرائيلي، فالنجاح العسكري كان بسبب وجود سفن حربية كثيره سواء امريكية او بريطانية او فرنسية او سعودية او اماراتية، وهي متواجدة بشكل كبير بالقرب من المياه الاقليمية اليمنية، ومع ذلك نجحت هذه العملية عسكريا.



وحول تمكن القوات اليمنية من السيطرة على السفينة الاسرائيلية، نوه البخيتي الى ان اليمن قد تطور في قدراته العسكرية خاصة البحرية، سواء فيما يتعلق بالزوارق الحربية السريعة او في مجال الصواريخ المضادة للسفن.



ولفت البخيتي إلى أن اليمن يمتلك صواريخ بحرية يمكن اطلاقها من اي مكان في اليمن، وتصل الى هدفها وهي بعيدة المدى، وهنالك مفاجآت في هذا الجانب، وادرك دول تحالف العدوان من فترات طويلة ان يدها لم تعد مطلقة في المنطقة وحصلت هنالك مواجهات فاستشعروا مدى تطور قدرات اليمن العسكرية، لذلك فان نجاح القوات العسكرية اليمنية في تنفيذ هذه العملية هو دليل على النجاح العسكري الكبير.



ومن جهته أكد العميد الركن عابد الثور الخبير العسكري من صنعاء ان القوات اليمنيه نشطة ولن تتهاون في اي اعتداء اسرائيلي وهي جادة وتمضي قدما في تنفيذ تهديداتها ووعيدها للاحتلال.



وأشار العميد عابد الثور إلى أن استيلاء القوات اليمنية على السفينة الاسرائيلية واقتيادها للساحل اليمني دلالة كبيرة على ان القوات اليمنية تراقب البحر الاحمر وباب المندب وكل منطقة البحر الاحمر مؤكدا أن البحر الاحمر بأكمله تحت سيطرة أسلحة القوات اليمنية وتحت رقابتها.



وأوضح العميد عابد الثور أن البيان العسكري للقوات اليمنية ربط العمل العسكري للقوات اليمنية باستمرار العدوان الاسرائيلي في غزة مشددا بعدم توقف عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الاحمر حتى ولو كان في عقر الكيان الاسرائيلي او في تحركاته البحرية او الجوية وبالتالي هذه العملية مربوطة بجرائم العدو الصهيوني في قطاع غزة.



وفي وقت سابق نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر".



وقالت المصادر إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.



واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.



وأضاف العميد سريع في بيان انه تنفيذا لتوجيهات قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفذت قواتنا البحرية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية.



واوضح العميد سريع ان : قواتنا البحرية اقتادت السفينة الإسرائيلية إلى الساحلِ اليمني، لافتا الى اننا نتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي.



وفي اول تعليق له عن الحادثة اكد رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، تعرض حكومته لضربة كبيرة من حكومة صنعاء.



وأكد نتنياهو في بيان لمكتبه تعرض سفينة شحن إسرائيلية للاحتجاز في البحر الأحمر، مشيرا إلى تصاعد المخاوف لدى كيانه منذ تداعيات العملية على امن الممرات الملاحية في إشارة واضحة لباب المندب.



وجاء بيان نتنياهو عقب تأكيد وسائل اعلام عبرية تعرض سفينة شحن إسرائيلية للمصادرة من قبل البحرية اليمنية.



وكانت صنعاء أعلنت على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في وقت سابق اليوم توسيع قائمة استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر، داعيا كافة الدول لسحب عمالها من تلك السفن.



ويتوقع صدور بيان للعميد سريع في وقت لاحق اليوم يوضح فيه تفاصيل حول السفينة.



ومصادرة السفينة تشكل تطورا لافت في سياق التصعيد عبر جبهات اليمن والتي بدأت بهجمات جوية خلال الايام الأولى من اعلان صنعاء دخولها على خط طوفان الأقصى رسميا.



