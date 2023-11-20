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الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:56

ردود افعال الرأي العام العربي حيال عمليات صنعاء ضد 'إسرائيل'

ردود افعال الرأي العام العربي حيال عمليات صنعاء ضد
وكتب الصحفي عبدالباري عطوان، في تدوينة بمنصة "إكس" : "اليمني إذا قال فعل، اليوم يستولي على سفينة تابعة للاحتلال وغدا فرقاطة أمريكية عسكرية وبعد غد ربما ينفذ تهديداته باغلاق باب المندب" وأضاف "إنه زمن الرجال واشهد بالله أنهم رجال، وفلسطين في أعماق قلوبهم وضمائرهم دائما".

وعلق عضو مجلس النواب العراقي، حسن سالم في رسالة وجهها لحركة أنصار الله" "الحوثيون الغيارى سلمت يداكم فأنتم أنصار الله بحق ورايتكم راية نصر وهدى".

وعبر يمنيون وعرب عن فخرهم وسعادتهم بما قامت به القوات اليمنية التابعة لصنعاء، مؤكدين أنه أمر يثير الدهشه ويستحق الاحتفال.

كما أيد مدونون بيان المتحدث العسكري باسم قوات صنعاء العميد، يحيى سريع، مرسلين الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه العملية كونها انتصارا للمظلومين في غزة.

وقالت الناشطة آزال الجاوي، في منشور على منصة (إكس) "إن معادلة صنعاء بسيطة للغاية ملخصها يقول : إلاق معبر رفح أمام الفلسطينيين سيقابله إغلاق باب المندب أمام الاسرائيلين".

وتابعت "معادلة صنعاء شرعية 100% بل هي تجسيد عملي وتنفيذي لقرار القمة العربية الإسلامية الذي نص على وجوب (كسر حصار غزة)".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي عملية قوات صنعاء بأنه عمل بطولي في اليمن وهو ترجمة حقيقية للمواقف وعدم الاكتفاء بالخطابات والتصريحات.

وكان الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحیى سريع، قد أعلن في بيان استيلاء القوات البحرية التابعة لحكومة صنعاء على سفينة شحن تابعة لكيان الاحتلال، واقتيادها إلى السواحل اليمنية، مؤكدا استمرار العمليات ضد الاحتلال حتى إيقاف العدوان على غزة.

وحذر في وقت سابق، قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، من استهداف أي سفينة في البحر الأحمر يثبت أنها تابعة للاحتلال أو تتعامل معه، وستغلق باب المندب في وجهها.

وأشار مدونون إلى أن هذا الموقف الشجاع يظهر صدق وقوف حكومة صنعاء مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أنه موقف مشرف وقوي عكس ما تقوم به بقية الدول العربية من مواقف هزيلة وغير جادة في نصرة القضية الفلسطينية.
رقم : 1097009
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