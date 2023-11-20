إدارة بايدن تشعر بالقلق من استفزازات تل أبيب..وهكذا تدخل على الخط

وقال مسؤول إسرائيلي للبوابة إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.



وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع فلسطين المحتلة.



ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تل أبيب تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة النطاق مع لبنان، والتي بسببها يمكن أن تنجر الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.



وأضافت البوابة أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات حتى الآن.



وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توترا وتبادلا كثيفا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الإحتلال و"حزب الله" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.