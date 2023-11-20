الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:34

عبداللهيان: لم نعلم بعمليات حماس، لكننا مستمرون في تقديم الدعم للمقاومة

عبداللهيان: لم نعلم بعمليات حماس، لكننا مستمرون في تقديم الدعم للمقاومة
وتابع عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية ردا على سؤال حول العمليات التي يقوم بها اليمن دعما لاهالي غزة المظلومين : لدينا علاقات وثيقة مع كافة الجماعات والأحزاب والقطاعات في اليمن؛ ومن بين أمور أخرى، لدينا علاقة متوازنة مع الحوثيين وأنصار الله، لكن مسؤولية القرارات التي يتخذها الحوثيون وأنصار الله في اليمن والقرارات التي تتخذها صنعاء وتعلنها بشفافية هي مسؤوليتهم.

واضاف : نحن شفافون. وعندما اغتيل الجنرال سليماني بأمر ترامب في عهد ترامب، استهدفت إيران القاعدة الأمريكية في عين الأسد بـ 13 صاروخا باليستيا ، وأعلنا ذلك رسميا وتحملنا قبلنا المسؤولية عنه.

وفيما يخص عمليات طوفا الاقصى قال عبداللهيان : لم نكن على علم بهذا القرار وهذا الإجراء من جانب حماس. لقد كان قراراً فلسطينياً بحتاً.

وتابع : لقد حذرنا قبل أربعة أسابيع من أنه إذا استمرت الحرب والإبادة الجماعية في غزة، فإن توسيع نطاق الحرب أمر لا مفر منه. وقد حدث هذا الآن في المنطقة. كما تقولون، لبنان والعراق وسوريا واليمن دخلوا الحرب. وهذا يدل على أن الحرب قد انتشرت، ولكن كيف ستتصرف إيران، سنقرر كل قضية في وقتنا الخاص. وتقديرنا أن قوى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة هي القادرة على تحديد مصير هذه الحرب. وبطبيعة الحال، نحن مستمرون في دعمنا السياسي للمقاومة ضد الاحتلال.
رقم : 1097085
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
القائد السيد الخامنئي: يجب على الدول الإسلامية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
19 تشرين الثاني 2023
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
18 تشرين الثاني 2023
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب