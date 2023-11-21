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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:51

الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة

الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
وكتب محمد علي الحوثي في منصة X “‏إذا توقفت وكفت أميركا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

وأشار الحوثي إلى أن ما قمت به البحرية اليمنية “يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل”.

وأرفق الحوثي منشوره بصورة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، معلقاً بوسم (هاشتاغ) “بايدن قاتل الأطفال الخدج”.

وفي سياق متصل، طالبت الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، حركة أنصار الله بالإفراج عن السفينة الإسرائيلية، معتبرة احتجازها بأنه انتهاك للقانون الدولي .
 
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، بان "احتجاز الحوثيين للسفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
 
وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".

ونشر الإعلام الحربي اليمني، في وقت سابق الإثنين، مشاهد العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية، والتي تُظهر كيفية السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وبينّت المشاهد رفع العلمين اليمني والفلسطيني عليها.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، أنها نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية، تم اقتيادها إلى الساحل اليمني.
رقم : 1097141
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