حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة

وذكر عزت الرشق في تصريحات صحفية “الآن الأمر منوط بالأشقاء في قطر وهم الذين سيعلنون عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل وتفاصيله”، مبيناً أن “تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة”.



ولفت الرشق إلى أن “الاتفاق يتكلم عن وقف إطلاق نار مقابل دخول مساعدات والإفراج عن عدد متفق عليه من أسرى الاحتلال من النساء والأطفال سوف يقابله الإفراج عن النساء والأطفال من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال”.



وأوضح الرشق أنه “حال الإعلان عن الاتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة الموحدة في الميدان والسياسة أيضا”، منوهاً أنه “قبل تسليم ردنا إلى الوسطاء حدث تواصل بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. اتفاق الهدنة سيشمل الجميع”.



وأكد القيادي في حماس أن “الإسرائيليين يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث. في الأيام الماضية كانت هناك مماطلة من الجانب الصهيوني وخاصة من قبل نتنياهو”.



وفجر الثلاثاء، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل “بات قريبا”.



وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة “حماس” على تلغرام، “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”، دون مزيد من التفاصيل.