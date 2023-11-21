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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:10

أردوغان: القادة الأوروبيون باتوا "أسرى عار الهولوكوست"

أردوغان: القادة الأوروبيون باتوا "أسرى عار الهولوكوست"
وأضاف في تصريحات صحفية الاثنين بعد اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة، أن "إسرائيل" وداعميها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيحاكمون أمام ضمير الإنسانية.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع "إسرائيل" مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، مؤكدا أنه ليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه.

وذكر أن "إسرائيل" تحاول كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات.

وصرح بأن غزة تشهد منذ 7 أكتوبر وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل 1000 عام وفي الحرب العالمية الثانية.

وأكد على أن بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلا "نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية".
رقم : 1097151
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