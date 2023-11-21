في يومه الـ46.. العدوان الاسرائيلي متواصل وقواته تقتحم جنين

هذا وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



ونفذت طائرات الاحتلال غارات متفرقة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء قطاع غزة بالتزامن مع قصف استهدف مواقع عدة في القطاع.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو طه في حي الشيخ ناصر وسط خانيونس.



وتواصل قوات الاحتلال بين الحين والآخر تنفيذ قصف مدفعي وغارات جوية على شمال قطاع غزة.



واستشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية، في جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



كما نقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر أمنية قولها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمادة جبر زكارنة، وليث محمد كميل، بعد اقتحام قباطية جنوب جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما ما أدى الى اندلاع مواجهات في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واستولوا على مركبة.



وفي قرية مثلث الشهداء، اعتقلت تلك القوات الشاب عدي فارس وشاحي، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ضياء حسام عباهرة، وباسل كامل الجعبري، بعد اقتحام بلدة اليامون غرب جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما ما أدى الى اندلاع مواجهات في البلدة دون أن يبلغ عن اصابات.



اقتحام مخيم بلاطة في نابلس



من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء أيضا، مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية .



وسيطرت قوات الاحتلال على عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في المخيم، وحولت اسطح بعضها لنقاط مراقبة عسكرية، بينما تمت ازالة البسطات وتخريب وتجريف شارع السوق، وأندلعت في غضون ذلك مواجهات وصفت بالعنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.



إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة



وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار على المستشفى الإندونيسي الذي يوجد به المئات من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق الموجودين داخله.



وفي منتصف الليلة الماضية، قالت مصادر صحية، إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليلة، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استهدف "الإندونيسي"صباح أمس الاثنين بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.



وبحسب المصادر، لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ويتم العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع.



