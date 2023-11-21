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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:16

الولايات المتحدة تطالب انصارالله بالإفراج عن السفينة المحتجزة

الولايات المتحدة تطالب انصارالله بالإفراج عن السفينة المحتجزة
وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "استيلاء الحوثيين (انصارالله) على هذه السفينة في البحر الأحمر يعتبر انتهاكا فظا للقانون الدولي".

وأضاف: "نطالب بالإفراج عن السفينة وطاقمها فورا".

وأشار إلى أن واشنطن تعتزم التشاور مع حلفائها وشركائها في حال الضرورة، بشأن الخطوات التي قد تتخذها لاحقا في هذا الصدد.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في بيان يوم الأحد عن احتجازها سفينة اسرائيلية Galaxy Leader، التي كانت تسير تحت علم باهاماس.

وأكدت القوات المسلحة المينية أنها قامت باحتجاز السفينة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي انه ‏"إذا توقفت الولايات المتحدة وإسرائيل عن قتل الفلسطينين يمكنها الحديث عن السفينة المحتجزة".
رقم : 1097157
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