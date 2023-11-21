الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:19

جنوب افريقيا تطالب محكمة لاهاي اصدار مذكرة لاعتقال 'نتنياهو'

جنوب افريقيا تطالب محكمة لاهاي اصدار مذكرة لاعتقال
فقد صرح خامبودزو نتشاوني، رئيس المكتب الرئاسي في جنوب أفريقيا، إن الحكومة طلبت من محكمة لاهاي ملاحقة نتنياهو بسبب ارتكاب الكيان الصهيوني لمجازر ضد الاطفال.

وأكد هذا المسؤول في حكومة بريتوريا أنه إذا لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب، فسيكون هذا “فشلًا تامًا” للمؤسسات الدولية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية، أمس الاثنين، أنها استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا "للتشاور"، بعد "التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت جنوب افريقيا قد اعلنت الأربعاء الماضي، انها ستقوم قريبًا بتقديم شكوى ضد تل أبيب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤول بوزارة خارجية جنوب أفريقيا، إنه يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الأحداث المؤسفة في غزة ونأمل أن تؤدي هذه الشكوى إلى العدالة، وأن تمنع الإفلات من العقاب، ولا يمكن لـ "إسرائيل" أن تعلن الحرب على شعب تحت الاحتلال.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا السفير الصهيوني، وقبل ذلك، كانت حكومة جنوب أفريقيا قد استدعت جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور.

وفي مارس/آذار، أصدر برلمان جنوب أفريقيا قرارًا بخفض مستوى علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا شديدة اللهجة في إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة.

وفي بيان صدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا: "إن استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمباني السكنية وفي سياراتهم الخاصة يعد جريمة حرب".
رقم : 1097161
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
21 تشرين الثاني 2023
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
21 تشرين الثاني 2023
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
21 تشرين الثاني 2023
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
21 تشرين الثاني 2023
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
21 تشرين الثاني 2023
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
20 تشرين الثاني 2023
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة