جنوب افريقيا تطالب محكمة لاهاي اصدار مذكرة لاعتقال 'نتنياهو'

فقد صرح خامبودزو نتشاوني، رئيس المكتب الرئاسي في جنوب أفريقيا، إن الحكومة طلبت من محكمة لاهاي ملاحقة نتنياهو بسبب ارتكاب الكيان الصهيوني لمجازر ضد الاطفال.



وأكد هذا المسؤول في حكومة بريتوريا أنه إذا لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب، فسيكون هذا “فشلًا تامًا” للمؤسسات الدولية.



وقد أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية، أمس الاثنين، أنها استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا "للتشاور"، بعد "التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.



وكانت جنوب افريقيا قد اعلنت الأربعاء الماضي، انها ستقوم قريبًا بتقديم شكوى ضد تل أبيب إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وقال مسؤول بوزارة خارجية جنوب أفريقيا، إنه يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الأحداث المؤسفة في غزة ونأمل أن تؤدي هذه الشكوى إلى العدالة، وأن تمنع الإفلات من العقاب، ولا يمكن لـ "إسرائيل" أن تعلن الحرب على شعب تحت الاحتلال.



وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا السفير الصهيوني، وقبل ذلك، كانت حكومة جنوب أفريقيا قد استدعت جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور.



وفي مارس/آذار، أصدر برلمان جنوب أفريقيا قرارًا بخفض مستوى علاقاتها مع الكيان الصهيوني.



وكانت حكومة جنوب أفريقيا شديدة اللهجة في إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة.



وفي بيان صدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا: "إن استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمباني السكنية وفي سياراتهم الخاصة يعد جريمة حرب".