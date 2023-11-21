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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:39

القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية تبدأ مناورات تكتيكية

القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية تبدأ مناورات تكتيكية
وأنطلقت المناورات التكتيكية للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في المنطقة العامة للمناورات في كرمان.

وجرى تفقد القدرات القتالية والدفاعية والعملياتية للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية المتمركزة في المحافظة، في مقر الإمام الحسين عليه السلام المركزي.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري، وصل محافظة كرمان يوم أمس من أجل تقييم وإجراء تفقد للوحدات العسكرية الموجودة في محافظة كرمان.

وزار اللواء محمد باقري، صباح اليوم، ضريح الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني وباقي الشهداء الذين يرقدون في هذا المكان المقدس.

وخلال زيارته إلى محافظة كرمان، زار اللواء باقري وحدات ومراكز الجيش وحرس الثورة الاسلامية واستعرض القدرات القتالية والجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة .
رقم : 1097173
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