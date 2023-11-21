20 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مدنيا فلسطينيا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.



وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين الفرسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.



وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850 جريحا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.