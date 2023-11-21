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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:53

بينهما ضابط في لواء "غفعاتي".. الاحتلال يقرّ بمقتل جنديين إضافيين شمالي غزة

بينهما ضابط في لواء "غفعاتي".. الاحتلال يقرّ بمقتل جنديين إضافيين شمالي غزة
وفي التفاصيل، فإنّ النقيب في "احتياط" الاحتلال والضابط المقاتل في لواء "غفعاتي"، أرنون موشِه أبراهام بنفنستي، قُتل أمس في معركة شمالي قطاع غزة، بحسب "الجيش" الإسرائيلي. 

وكشف "الجيش" أيضاً مقتل الرقيب أول إيليا سنكين والمقاتل في كتيبة "روتِم" في لواء "غفعاتي"، أمس في معركة شمالي قطاع غزة. 

وبعد هذا الاعتراف، يرتفع عدد القتلى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي إلى 389 قتيلاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 70 جندياً منذ بدء المعركة البرية شمالي غزة، وفق إحصائية الاحتلال.

كما أُصيب مقاتلان في "احتياط" من الكتيبة "699" في لواء "551"، إصابة خطرة شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة خطرة لضابط مقاتل من الكتيبة "17" في لواء "بيسلماح" (مدرسة قادة الفصائل والاختصاصات – مشاة)، خلال معركة في شمال قطاع غزة. 

وأيضاً أُصيب مقاتل من الكتيبة "46"، ومقاتل من الكتيبة "52" في لواء "401"، إصابة خطرة خلال معركة في شمال قطاع غزة. 

وأمس الاثنين، اعترف الناطق الرسمي باسم "الجيش" الإسرائيلي، بمقتل ضابطين إسرائيليين في شمالي قطاع غزّة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية  صدّ هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدّة في غزة، وإحباط محاولة تقدّم آلياته في القطاع، وتُكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونشرت شبكة الميادين الإعلامية،  قبل أيام، لائحةً بأسماء الجنود الإسرائيليين الذين أبلغ الاحتلال عائلاتهم مقتلهم، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وتشمل اللائحة جنوداً وضباطاً يبلغ عددهم 368، خدموا في عدد من الألوية والوحدات في "جيش" الاحتلال.

 
رقم : 1097179
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