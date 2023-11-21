هنية: نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة في غزة

وقال هنية، في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام، إنّ "الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".



وجاء ذلك بعد أن أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنّ الأمين العام للحركة زياد النخالة، بحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس "تطورات الأوضاع والمفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس أنّ "هذه ساعات مصيرية، وهذه المرة نحن قريبون أكثر لصفقة أسرى".



وأشارت إلى أنّه "في إسرائيل، هناك فهم لقبول شروط ومطالب حماس، وحالياً الكرة مجدداً لدى حماس"، موضحة أنه "في حال نفذت الصفقة هذا يعني وقف إطلاق نار لمدة 5 أيام، وهي البداية وممكن أن يستمر الأمر أكثر".



وسبق أن نشرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن "حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة أسرى" مع المقاومة الفلسطينية.



من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة بات قريباً"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الإثنين، أنّ "واشنطن تعتقد بأنّ التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى بات قريباً".