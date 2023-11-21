منظومة "مهران" الصاروخية تعتبر دفاعاً قوياً ضد مختلف التهديدات الجوية

وكتب موقع «آرمي ریکاغنیشن» أمس الاثنين، أن ايران ازاحت الستار الأحد في معرض انجازات القوة الجوفضائية عن مجموعة من تقنياتها الدفاعية المتطورة، واعتبر امتلاك طهران مجموعة متنوعة من صواريخ أرض – جو (سام) تحديا لأي تهديد جوي ضدها.



وشدد الموقع على أن امتلاك ايران صاروخ «فتاح-2» الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، ومنظومة الدفاع المتنقل الغامضة إلى حد ما «مهران»، يعتبران نقطة مهمة في القوة الدفاعية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأوضح «آرمي ریکاغنیشن» أنه ورغم الكشف عن جزء يسير من صاروخ «مهران»، الا ان المنظومة الصاروخية البعيدة المدى أرض – جو، بإمكانها حمل 4 صواريخ، تبلغ مداها 320 كيلومترا، وأكد أن هذا الصاروخ يحظى بتطور ملحوظ قياسا لمنظومة «باور-373».



الجدير بالذكر أن منظومة «باور-373» التي تمتلكها ايران الاسلامية، بإمكانها الإشتباك مع الطائرات الغربية المتطورة، اذ أنها أكثر تطورا من منظومة «اس - 300» الروسية.