الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:25

عشرات الشهداء والجرحى في شمالي غزة.. والاحتلال يعتدي على البنى التحتية

عشرات الشهداء والجرحى في شمالي غزة.. والاحتلال يعتدي على البنى التحتية
ونفّذت قوات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في عدد من مناطق شمالي قطاع غزة، ودمّرت الغارات الإسرائيلية عدداً كبيراً من المباني السكنية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتحدّث عن وقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف 9 منازل في مشروع بيت لاهيا.

وفي السياق، أفاد مراسلنا بارتقاء شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف الاحتلال.

وتواصل طائرات الاحتلال استهداف النازحين في مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

يأتي ذلك فيما أكّد مراسلنا، ارتفاع عدد شهداء استهداف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى أكثر من 25 شهيداً. 

في غضون ذلك، شهدت خدمات الاتصالات انقطاعاً شبه كلي في مدينة غزة وشمالها بعد قصف إسرائيلي لأبراج الاتصالات.

واليوم، أكّد برنامج الأغذية العالمي، أنّ ما يقرب من 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتقاء أكثر من 13,300 شهيد بينهم أكثر من 5,600 طفل و3,550 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى الآن في إحصائية غير نهائية.

وكان المتحدث باسم الصحة في غزة، قال إنّ 4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في القطاع ومن المتوقّع أن تخرج عن الخدمة إذا لم تصل المساعدات، مؤكّداً أنّه لا يزال نحو 700 من الجرحى والمرافقين والطواقم الطبية مع عائلاتهم داخل مجمّع الشفاء الطبي.
رقم : 1097200
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
21 تشرين الثاني 2023
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
21 تشرين الثاني 2023
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
21 تشرين الثاني 2023
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
21 تشرين الثاني 2023
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
21 تشرين الثاني 2023
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
20 تشرين الثاني 2023
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
أنصار تحتجز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
19 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة