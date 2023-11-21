عشرات الشهداء والجرحى في شمالي غزة.. والاحتلال يعتدي على البنى التحتية

ونفّذت قوات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في عدد من مناطق شمالي قطاع غزة، ودمّرت الغارات الإسرائيلية عدداً كبيراً من المباني السكنية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.



وتحدّث عن وقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف 9 منازل في مشروع بيت لاهيا.



وفي السياق، أفاد مراسلنا بارتقاء شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف الاحتلال.



وتواصل طائرات الاحتلال استهداف النازحين في مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.



يأتي ذلك فيما أكّد مراسلنا، ارتفاع عدد شهداء استهداف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى أكثر من 25 شهيداً.



في غضون ذلك، شهدت خدمات الاتصالات انقطاعاً شبه كلي في مدينة غزة وشمالها بعد قصف إسرائيلي لأبراج الاتصالات.



واليوم، أكّد برنامج الأغذية العالمي، أنّ ما يقرب من 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.



وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتقاء أكثر من 13,300 شهيد بينهم أكثر من 5,600 طفل و3,550 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى الآن في إحصائية غير نهائية.



وكان المتحدث باسم الصحة في غزة، قال إنّ 4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في القطاع ومن المتوقّع أن تخرج عن الخدمة إذا لم تصل المساعدات، مؤكّداً أنّه لا يزال نحو 700 من الجرحى والمرافقين والطواقم الطبية مع عائلاتهم داخل مجمّع الشفاء الطبي.