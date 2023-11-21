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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:28

اعتداءات الاحتلال في الضفة تتصاعد.. وارتفاع عدد المعتقلين إلى 3000 منذ 7 أكتوبر

اعتداءات الاحتلال في الضفة تتصاعد.. وارتفاع عدد المعتقلين إلى 3000 منذ 7 أكتوبر
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات جنين ونابلس والخليل والقدس وبيت لحم، ورام الله، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 3000 منذ بدء الحرب على غزة.

قوات الاحتلال تقتحم عدداً من مدن الضفة
وصباح اليوم، أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، بأنّ قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مدينة أريحا واعتقلت الشاب محمد سدر، بعد أن حاصرت منزلاً يعود لعائلة سدر، برفقة تعزيزات عسكرية في حي كتف الواد من المدينة، وطالبت من بداخله تسليم أنفسهم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس معززة بعشرات الآليات بينها جرافة عسكرية، وحاصرت مخيم بلاطة، ونشرت القناصة على البنايات المقابلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، 12 فلسطينياً من مدينة جنين، وقباطية ومثلث الشهداء واليامون بالمحافظة، وسط اندلاع مواجهات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين في محافظة الخليل، بينما اقتحمت مستشفى الميزان واعتقلت محمد حازم القواسمي، واقتادتهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، إلى أحد مراكز الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت 5 أشخاص بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت الشاب عدي أبو هنية من منزله في بلدة عناتا.

اقتحام المسجد الأقصى
في غضون ذلك، نفّذ عشرات المستوطنين، صباح اليوم، اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصلون، إنّ المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. فيما شدّدت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى.

يُذكر أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
رقم : 1097201
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