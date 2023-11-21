مستشار لنتنياهو يزعم توافق قصف 'الإندونيسي' مع 'القانون الدولي'

كما زعم أوفير فالك للشبكة الأميركية، أمس الاثنين، أن «إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي بشمال غزة كان متناسباً».



وواصل أوفير أكاذيبه الفارغة مدعيا أن الجيش ملتزم «بالقانون الدولي والتناسب والتمييز وهناك ضرورة عسكرية واضحة للقضاء على حماس وهذا هو ما نفعله تحديداً»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.



وأشار إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي «تميز بوضوح بين المدنيين والعناصر (الإرهابية)» خلال جهودها «لتدمير (حركة) حماس».



ان ادعاءات "أوفير فالك" هذه تدينه بقوة وقد شاهد العالم بأُم عيونه كيف استهدف جيش الاحتلال البنايات المدنية السكنية والمستشفيات وبعد ان شاهد استخراج الاف الاطفال والنساء الشهداء والجرحى من تحت انقاض المنازل التي دمرها جيش الاحتلال بعهنجهية متوحشة.