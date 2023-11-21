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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:55

مستشفيات شمالي غزة تخرج عن الخدمة.. الاحتلال يقصف الشفاء ويُحاصر الإندونيسي

مستشفيات شمالي غزة تخرج عن الخدمة.. الاحتلال يقصف الشفاء ويُحاصر الإندونيسي
وأضاف القدرة، في تصريح صحافي، أنّ "الاحتلال يصعّد أيضاً ضد المستشفى الإندونيسي حيث تتمركز آلياته في محيطه، ويزوّر أدلة لإثبات ادعاءاته"، مشيراً إلى إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر. 

لكن ما زال هناك 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني في المستشفى الإندونيسي، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة. 

وفي السياق، طالب القدرة بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الاحتياجات والوفود الطبية إلى قطاع غزة. 

وشدد على أنّ "مستشفيات شمالي غزة خرجت عن الخدمة تماماً"، في حين أنّ "نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%". 

كما أفاد باستشهاد 17 على الأقل من عائلة الدكتور عبد اللطيف الحاج في قصف استهدف منزله بمخيم النصيرات. 

بدوره، أفاد مدير وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ "الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي، فيما هناك 50 شهيداً أمام ساحة المستشفى، و15 بين الأقسام".

ولفت إلى أنّ "هناك أيضاً 650 مصاباً في المستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى عمليات جراحية فوراً". 

وأفاد مصدر بأنّ "60 جثة تم دفنها داخل أروقة المستشفى الإندونيسي بسبب تعذر الخروج منه". 

منم جانبه، قال مدير المستشفى الكويتي في رفح صهيب الهمص للميادين إنّ "محافظات جنوبي القطاع تعاني كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى"، مؤكّداً أنّ محافظة رفح "تفتقر أصلاً إلى ما يكفي من أسرّة المشافي والعناية المركزة". 

في غضون ذلك، يواصل "جيش" الاحتلال قصف منازل فوق رؤوس المدنيين في غزة، إذ قصف اليوم عدداً من منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 

وقد ارتقى 25 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلين منفصلين بمخيم النصيرات، فيما تستهدف طائرات الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة. 

ونفّذت قوات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في عدد من مناطق شمالي قطاع غزة، ودمّرت الغارات الإسرائيلية عدداً كبيراً من المباني السكنية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

في غضون ذلك، شهدت خدمات الاتصالات انقطاعاً شبه كلي في مدينة غزة وشمالها بعد قصف إسرائيلي لأبراج الاتصالات.

واليوم، أكّد برنامج الأغذية العالمي، أنّ ما يقرب من 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال قصفه على مناطق قطاع غزة من جنوبه إلى شماله لليوم الـ 45 على التوالي، مرتكباً مجازر دامية بحق المدنيين، في ظل نفاد مخزون الدواء وعدم توفر المياه والكهرباء.

 
رقم : 1097221
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