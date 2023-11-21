إعلام إسرائيلي: مجموعة "هاكرز" سرّبت معلومات من "موقع أرشيف الدولة"

وفي التفاصيل، اخترقت مجموعة "الهاكرز"، المسماة "عمليات سايبر الطوفان" (Cyber​​Toufan Operations) خوادم شركة تخزين المواقع "Signature-IT".



وكشف الفحص الذي أجرته شركة "Check Point" لأمن المعلومات أنّ المعلومات المسرّبة تتضمن 87 ألف رقم هاتف وأسماء، و85 ألف عنوان بريد إلكتروني، و13 ألف إخطار أرسلها المستخدمون على صفحة "تسور كيشر".



وأشار الإعلام الإسرائلي إلى أنّ "موقع أرشيف الدولة" غير متاح حالياً، لافتاً إلى أنّ المجموعة نفسها، نشرت في نهاية الأسبوع ملفات تتضمن معلومات عن ملايين المستوطنين، حصلت عليها بعد اختراق مواقع التسوق.



كذلك، أضاف إعلام الاحتلال أنّ "عمليات سايبر الطوفان" أعربت عن "تماثلها مع حركة حماس".



يأتي ذلك بموازاة مواصلة المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ45 على التوالي، وسط حديث الاحتلال عن فشل استخباري ذريع، منذ بدء الحرب، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.