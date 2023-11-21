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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:14

زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال

زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال
جاء ذلك في حديثه لمجلة The Sun، حيث تابع: "أعتقد أنه كانت هناك 5 أو 6 محاولات على الأقل"، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تغتنم فرصة "لقتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي: "هذه حرب، ولأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن أراضيها".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد نفى التقارير حول خطط السلطات الروسية لقتل زيلينسكي.

من جانبه قال نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مايو، بعد هجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الكرملين، إنه لم تعد هناك خيارات غير التصفية الجسدية للرئيس فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما وصف بيسكوف هذا الهجوم بأنه "محاولة لتنفيذ عمل إرهابي ضد رئيس الدولة الروسية".

وكانت صحيفة "الإندبندنت" قد نشرت، منتصف يناير الماضي، مقتطفات من كتاب الصحفي والإعلامي كريس ويبل، "معركة جياته: داخل جدران البيت الأبيض لبايدن"، والذي كتب فيه أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز سافر إلى كييف قبل اندلاع الأعمال العدائية في أوكرانيا لتحذير زيلينسكي من التهديد بمحاولات الاغتيال.

وذكر الجانب الأوكراني أن الرئيس نجا من أكثر من 12 محاولة اغتيال منذ فبراير 2022، وادعى ويبل أنه تم منع اثنتين منها على الأقل بفضل المعلومات الاستخباراتية التي نقلها بيرنز إلى زيلينسكي خلال رحلته إلى كييف.
رقم : 1097227
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