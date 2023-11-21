استشهاد أحد كوادر كتائب حزب الله العراق بمسيرة أمريكية في بغداد

العراق (إسلام تايمز) - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (كتائب حزب الله)، الثلاثاء، عن استشهاد أحد عناصرها بطائرة مسيرة أمريكية استهدفت العجلة التي كان يستقلها في قضاء أبو غريب غرب بغداد.