استشهاد أحد كوادر كتائب حزب الله العراق بمسيرة أمريكية في بغداد

وقالت الكتائب في بيان تعزية حصل مراسل موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إنها “تنعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهيدها المجاهد (فاضل المكصوصي) لينضم إلى قافلة النور، والذي ارتقى شهيدا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق”.
وأضاف البيان “إن مجاهدي المقاومة يؤكدون ثباتهم واستمرارهم بمواجهة الأعداء، حتى تحقيق النصر، وتطهير البلاد من دنس الاحتلال”.
وأفادت مصادر إعلامية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف جوي لطائرة أمريكية استهدف عجلة عسكرية يُعتقد أنها تابعة لهيئة الحشد الشعبي كانت تسير في طريق منطقة أبو غريب غرب العاصمة طهران.
وبحسب التقارير فإن “طائرة مسيرة استهدف عجلة عسكرية على سريع أبو غريب غربي العاصمة بغداد”، ولم ترد أي معلومات وتفاصيل عن الحادث.
وفي سياق متصل، إنه عقب القصف كان هناك طيران أمريكي مسير “استطلاع وحربي” يجوب سماء منطقة ابو غريب تحديداً سريع ابو غريب ومناطق محافظة الأنبار.
ووفق التقارير فإن هناك طائرة حربية هجومية أمريكية من طراز AC-130J “Ghostrider” تابعة للقوات الجوية يديرها سرب العمليات الأمريكية الخاصة 73، تحلق حاليًا فوق غرب بغداد بالقرب من المكان الذي نُفذت فيه غارة بطائرة بدون طيار على عربة عسكرية فجر اليوم.