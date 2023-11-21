العلاقات الإعلامية في حزب الله: ‏الجريمة بحق الزملاء في "الميادين" لن تمر دون رد من مجاهدي المقاومة

وفي بيان لها، أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "هذه الجريمة وما سبقها من اغتيال للشهيد الصحافي عصام العبد الله وإطلاق النار على ‏الموكب الإعلامي في يارون وما قامت وتقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل لعشرات ‏الصحافيين في غزة وتدمير مقراتهم، يكشف أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في ‏فضح ممارسات العدو الإرهابية وكشف جرائمه المروّعة ضد المدنيين خصوصًا في قطاع ‏غزة". ‏



واعتبر البيان أن "مواصلة استهداف العدو للإعلاميين بشكل مباشر وعمليات القتل للصحافيين، تظهر مدى ‏انزعاج العدو البالغ من الدور الهام والأساسي والمركزي الذي تضطلع به وسائل الإعلام ‏والتي استطاعت بجهودها وتضحياتها الكبيرة أن تحدث تحولاً في الرأي العام لصالح الشعب ‏الفلسطيني المظلوم ضد العدو الإسرائيلي القاتل والمجرم". ‏



وطالب البيان "الهيئات الدولية الإعلامية والانسانية بإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ‏مماثلة"، مؤكدًا ضرورة "رفع الصوت عاليًا وممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة العدو لوقف عدوانها ‏على الإعلاميين والمدنيين". ‏



وشدد البيان على أن "هذا العدوان وما ‏رافقه من استشهاد لمواطنين آخرين، لن يمر من دون رد من مجاهدي المقاومة الإسلامية ‏الذين يسطرون في الميدان أروع ملاحم البطولة والفداء".