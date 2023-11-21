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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:04

مصر تكشف موقفها من اتفاقية كامب ديفيد وتحذر إسرائيل.. والبرلمان يطالب بتحرك عاجل

مصر تكشف موقفها من اتفاقية كامب ديفيد وتحذر إسرائيل.. والبرلمان يطالب بتحرك عاجل
وقال رئيس الوزراء المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة، إن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي ورسالة تحذير من التصعيد في فلسطين.

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة فورا لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد"، قائلا: "تطلع مجلة إسرائيلية تقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي مصر".

كما طالب النائب بطرد السفير الإسرائيلي، قائلا: "يجب استدعاء السفير وطرد هذا الكلب"، مشيرا إلى صمود الشعب المصري بعد عام 1967، قائلا: "هنجوع معاك يا ريس كنا بناكل طقة واحدة، وانتصرنا مع عبد الناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأعلن "الثقة في القيادة السياسية والجيش العظيم لن يسمحوا لأي كائن من كان والسيسي لن يسمح بالاعتداء على أمن مصر القومي".

وقال: "هذه لحظة فلسطين التي يرفع علمها في كل بيت مصري"، متابعا: نقف صفًا واحدًا خلف القائد، وليبقى التراب الوطني المصري وهامة فلسطين مرفوعة".
رقم : 1097238
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