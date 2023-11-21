قطر تعلن اخبارا سارة عن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في معرض رده على أسئلة الصحافيين في الإحاطة الأسبوعية، أن الوساطة التي تقوم بها قطر بين حماس والأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وصلت لمرحلة نهائية وتجاوزت القضايا المحورية وظلت تفاصيل بسيطة يتم مناقشتها.



وشددت قطر على أولوية إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإنقاذ سكان القطاع من الوضع الذي يعيشونه، وسرعة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين الذين يواجهون أحلك الظروف والأوضاع في ظل تصعيد العدون الإسرائيلي.



وأضاف أن المفاوضات التي ترعاها الدوحة للتوصل لاتفاق حول غزة توشك على وصول نقطة النهاية والإعلان عن بيان شامل لما تم التوصل إليه. وشدد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي ترعاه قطر حتى التوصل لنهايته وإعلانه رسمياً.



وأكد أن حجم الأزمة في غزة يزداد تأزماً ومعاناة المواطنين تتفاقم، وهو ما يدفع قطر لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة عبر الاتفاق القريب. وشدد في معرض رده على أسئلة الصحافيين في الإحاطة الأسبوعية التي عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أن الجهود مستمرة ولم تتوقف، حتى تكشف قطر رسمياً عبر بيان ما تم التوصل إليه في الاتفاق المرتقب.



وأضاف الأنصاري أن الدوحة تشارك ضمن الوفد الذي أعلنته قمة الرياض المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتراهن على الجهود التي يبذلها ممثلو الدول في اللجنة، وتضم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.



وتحدث المسؤول القطري عن تحركات الدوحة لإنهاء ما يحدث في غزة من جرائم ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن قطر أدانت استهداف مدرسة الفاخورة ودعت لإيفاد لجنة تحقيق دولية.



وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال سابقاً إن إتمام صفقة التبادل بين "إسرائيل" وحماس "بات قريبا".



وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع "إسرائيل" بات وشيكا.



وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تلغرام، فجر الثلاثاء، "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، دون مزيد من التفاصيل.



بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن قطر هي من ستعلن عن اتفاق الهدنة مع "إسرائيل"، المرتقب الكشف عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة.



وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول في حركة حماس، أن الحركة تنتظر رد "إسرائيل" بخصوص اتفاق للهدنة الإنسانية في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في بيان مقتضب: "ما زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهودا مقدرة للوصول إلى الاتفاق".



ولم يكشف الحية أي تفاصيل بشأن الاتفاق، لكن تقارير متطابقة تحدثت عن هدنة لمدة خمسة أيام تتضمن إطلاق سراح 50 من الرهائن لدى حماس من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية على دفعات يومية.



وبحسب الاتفاق فإنه سيتم خلال الهدنة تكثيف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود بالتزامن مع توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.