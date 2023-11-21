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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:49

"حزب الله" يعلن قصف مصنع تابع لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية

"حزب الله" يعلن قصف مصنع تابع لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية
وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قصف العدو الصهيوني لمصنع الألمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 4:15 من عصر يوم الثلاثاء 21-11-2023 بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي وأصيب إصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".
رقم : 1097257
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