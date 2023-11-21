العراق (إسلام تايمز) - كشفت مصادر مقربة من تحالف السيادة (أكبر الكتل السياسية السنية) بزعامة الشيخ خميس الخنجر، أن النائب عن محافظة الأنبار وعضو هذا التحالف "سالم العيساوي" هو الأكثر حظوظاً لتولي رئاسة مجلس النواب على خلفية عزل الرئيس السابق محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم.