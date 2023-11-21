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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:40

الرئيس الإسرائيلي يصف الوضع على الحدود مع لبنان بـ"تحد معقد وكبير"

الرئيس الإسرائيلي يصف الوضع على الحدود مع لبنان بـ"تحد معقد وكبير"
وخلال زيارته انطلق جرس الإنذار ودخل هرتسوغ والطاقم المرافق له إلى منطقة محمية.

وفي ختام زيارته، قال هرتسوغ: "بينما يدور قتال عنيف في الجنوب، لا يزال القطاع الشمالي يشكل تحديا معقدا وكبيرا للغاية. لقد سررت اليوم برؤية القوة الإسرائيلية على الحدود الشمالية في صورة خيرة أبنائنا وبناتنا، في القوات النظامية وقوات الاحتياط التي تعمل جنبا إلى جنب بمهنية وتفان لا نهاية لهما".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".
 
رقم : 1097275
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