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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:36

البنتاغون: سيكون من الصعب علينا تقديم المساعدات لأوكرانيا دون موارد إضافية من الميزانية

البنتاغون: سيكون من الصعب علينا تقديم المساعدات لأوكرانيا دون موارد إضافية من الميزانية
وقالت هيكس معلقة على احتمال استمرار واشنطن في إرسال الأسلحة إلى كييف: "سيكون من الصعب للغاية علينا مواصلة تقديم المساعدة العسكرية من وزارة الدفاع الأمريكية دون موارد إضافية".

واعترفت أنه بدون نفقات إضافية في الميزانية، لن تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم المساعدات العسكرية للسلطات الأوكرانية بنفس القدر الذي كانت تزودها بها من قبل.

وأشارت إلى أن الإدارة العسكرية الأمريكية تخطط للحفاظ على بعض الأمكانيات لتقديم المساعدات إلى كييف، على الرغم من عدم اليقين بشأن المزيد من التمويل لهذا النوع من النشاط.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس أن الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لأوكرانيا في النزاع مع روسيا.

وفي وقت سابق أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.
رقم : 1097290
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