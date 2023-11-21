الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:57

روسيا وتركيا تبحثان سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط والأمن الغذائي

روسيا وتركيا تبحثان سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط والأمن الغذائي
وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المشاورات، يوم الثلاثاء، أن "اهتماما خاصا أعير لمهام وقف التصعيد في الشرق الأوسط وتقديم المساعدة للسكان المدنيين".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مختلف جوانب الأجندة الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حول التعامل في مختلف المنصات المتعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها".

وحسب البيان، "تم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بتوسيع وتعميق المساعدة الدولية في التسوية السياسية للأزمات في المنطقة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل كل شيء النزاعين الفسطيني – الإسرائيلي والسوري".

وأضافت الخارجية أنه "بمشاركة الخبراء جرت مناقشة القضايا الملحة لجدول الأعمال الروسي – التركي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والطاقة.

وتم تنسيق جدول الاتصالات المستقبلية على المستويين العالي والأعلى".

وخلصت إلى القول، إنه "جرى التأكيد على السعي إلى مواصلة العمل المشترك من أجل مواصلة تعزيز الشراكة المتعددة الجوانب بين روسيا وتركيا".
رقم : 1097301
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": العيساوي الأكثر حظوظاً في رئاسة برلمان العراق
مصادر لـ"إسلام تايمز": العيساوي الأكثر حظوظاً في رئاسة برلمان العراق
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
طهران: القرارات المتعلقة بغزة يجب أن يتخذها سكانها
21 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
21 تشرين الثاني 2023
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
تداعيات أقوى من القنابل الإسرائيلية على غزة
21 تشرين الثاني 2023
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
طائرة أمريكية مسيرة تقصف عجلة تابعة للحشد الشعبي
21 تشرين الثاني 2023
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
حماس: قطر ستعلن عن الهدنة في غزة
21 تشرين الثاني 2023
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
الحوثي: لن نفجر عن السفينة الإسرائيلية إلا بوقف العدوان على غزة
21 تشرين الثاني 2023
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
20 تشرين الثاني 2023
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
20 تشرين الثاني 2023
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة
20 تشرين الثاني 2023
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
خسارة "إسرائيل" في حربي الشمال والجنوب
20 تشرين الثاني 2023
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
التركيز على الطاقة والنقل..التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمانستان
20 تشرين الثاني 2023
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
منظمة كهانا اليهودية الإرهابية و تحريضات على ذبح الفلسطينيين تشحن الشارع الأمريكي
20 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى يعصف باقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن ‘‘إسرائيل ‘‘ في البحر الأحمر
تقرير سري للسفارة الهولندية.. ‘‘اسرائيل‘‘ تفتقر إلى استراتيجية واضحة في حرب غزة
الإعلام الغربي.. لسان "إسرائيل" ضد غزة