أميرعبداللهيان: رسائل واشنطن لنا تتعارض مع دعمها لإسرائيل

إيران (إسلام تايمز) - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، الثلاثاء، أن رسائل واشنطن لنا لدعوة المقاومة لضبط النفس تتعارض مع الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني.