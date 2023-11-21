أميرعبداللهيان: رسائل واشنطن لنا تتعارض مع دعمها لإسرائيل

وذكر عبداللهيان في مقابلة صحفية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "الولايات المتحدة لم تتوقف حتى لساعة واحدة في ارسال السلاح إلى إسرائيل خلال الأيام الـ 46 الماضية".
وأضاف عبداللهيان إن "الجمهورية الإسلامية تأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار إلى وقف أعمال القتل في غزة والضفة الغربية"، منوهاً أن عملية طوفان الأقصى بأنها “قرار فلسطيني خالص”.
وأكد عبداللهيان استمرار دعم إيران السياسي للمقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، منوهاً أن “من جميع القواعد الأمريكية في المنطقة، يتم توفير أسلحة الحرب، بما في ذلك الأسلحة المحظورة، للنظام الإسرائيلي، وهذا هو ومن الواضح أن أمريكا متورطة في الحرب ضد غزة والإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الحوثيون جزء مهم من النظام السياسي والمجتمع اليمني الحالي، وهم يتخذون القرارات ويتصرفون في إطار مصالحهم. وبالطبع، فقد أعلنوا بوضوح أنهم لن يكونوا غير مبالين بالإبادة الجماعية في غزة.
وقال عبداللهيان “إن الجماعات التي عملت ضد المصالح الأمريكية في العراق وسوريا اتخذت قراراتها وتصرفت بناء على استنتاجاتها وقراراتها”.
وأضاف أمير عبد اللهيان: بالطبع البيت الأبيض يوجه رسالة إلى إيران ويقول إنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب وتحاول إرسال مساعدات إنسانية ووقف الحرب بشكل إنساني، لكن حتى هذه اللحظة، ولم تظهر أمريكا قط إرادتها لوقف الحرب، ولكن شدة الحرب يجب على أمريكا أن تتحمل المسؤولية عن ذلك”.
وتابع أن “إسرائيل قوة احتلال؛ إن القانون الدولي، الذي يُكتب في أمريكا والغرب، يمنح مواطني الدولة المحتلة الحق في حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم”، منوهاً “إذا استمرت الحرب والإبادة الجماعية في غزة، فإن توسيع نطاق الحرب أمر لا مفر منه”.