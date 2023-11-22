اللواء موسوي: نار مواجهة الكيان الصهيوني يجب أن تظل حية في القلوب دائما

قام اللواء موسوي أثناء زيارته الميدانية لمنطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد، بتفقد مواقع مجموعة الشهيد صالحي للدفاع الجوي في محافظة كرمان، بتقييم مستوى الاستعداد الدفاعي والقوة القتالية لهذه القوات.



وعلى هامش هذه الزيارة القى اللواء موسوي كلمة امام منتسبي مجموعة الشهيد صالحي للدفاع الجوي، إشار فيها إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد سكان غزة، وقال: يتأثر الأحرار في كل أنحاء العالم من خلال مشاهدة هذه الإبادة الجماعية والقسوة والجريمة ضد شعب بريء ومظلوم، إنه أمر مؤلم.



وأضاف القائد العام للجيش: خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص أشخاصًا يطالبون بالحق ويسعون الى الحرية ويعيشون في بلد تتمثل مُثُله وقيمه في الدفاع عن المظلومين، والسعي إلى الحرية، والمطالبة بالحق، والوقوف في وجه الظالمين.



ووصف اللواء موسوي نسيان القضية الفلسطينية في العالم بأنها من أهم أهداف الاستكبار والكيان الصهيوني وأضاف: إن الكيان الصهيوني الغاصب وبدعم من القوى العظمى في العالم استولى على كيلومترات من الأراضي الفلسطينية بالقوة والهجوم العسكري ويسعى إلى ان ينسى العالم أن هذه المناطق كانت جزءاً من فلسطين.



واعتبر العدوان الصهيوني على فلسطين وغزة مأساة تاريخية كبرى وقال: إن الإمام الخميني (رض) كان على علم تام باستراتيجية العدو الشريرة، وسمى يوم القدس العالمي والهدف الرئيسي ليوم القدس هو عدم نسيان القضية الفلسطينية في العالم.



واوضح القائد العام للجيش ان مقاومة وصمود حركة حماس وفصائل المقاومة اليوم مستمدة من الثورة الإسلامية وإجراءات قائد الثورة القائد العام للثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وقال آثار الثورة الإسلامية جعلت من كانوا يقفون في وجه العدو بالحجارة، يواصلون إطلاق الصواريخ على العدو منذ أكثر من 40 يوما في أسوأ الظروف.



واردف اللواء موسوي: إن نار مواجهة الكيان الصهيوني والدافع القوي لمواجهة الاستكبار العالمي يجب أن تظل حية في القلوب دائما، لأن مواجهة الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي هو دافع مقدس.



وفي جانب آخر من كلمته اشار القائد العام للجيش الايراني إلى جهود الطواقم الطبية في البلاد خلال فترة الدفاع المقدس وانتشار جائحة كورونا، وقال: خلال تفشي فيروس كورونا، سطر الوسط الطبي والتمريضي ملاحم لا ينبغي نسيانها أبدا، وعلى الجميع واجب سرد هذه الملاحم للأجيال القادمة.



وخلال هذه المراسم تم افتتاح مركز العمليات والتحكم عن بعد في منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، بحضور نائب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد عزيز نصير زادة، وقائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد.