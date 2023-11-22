خمسة شهداء من الحشد الشعبي بعدوان أمريكي جنوب بغداد

وقالت المصادر إن “طائرة أمريكية قامت فجر اليوم بقصف مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في منطقة السعيدات في جرف النصر ما أوقع خمسة شهداء وعدد من الجرحى”.



ووفق المصادر أن العدوان الأمريكي أستهدف عدة نقاط للحشد الشعبي في جرف النصر، فيما كانت نفذت القوات الأمريكية استطلاع مكثف وسط وجنوب العاصمة بغداد.



ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل هيئة الحشد الشعبي أو قيادة العمليات المشتركة في بغداد أو الحكومة العراقية.



بدورها، أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية (USCENTCOM)، الأربعاء، أن قواتها نفذت صباح اليوم ضربات وصفتها بـ”المنفصلة والدقيقة ضد منشأتين في العراق”.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن “الضربات كانت رداً مباشرًا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى”.